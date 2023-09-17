В Арктике начался сезон охоты за северным сиянием

В северных регионах страны начался сезон полярного сияния. "Лисьи пляски", как называют коренные народы Севера это удивительное природное явление, можно сейчас особенно отчетливо увидеть по ночам на Ямале, в Югре, на Чукотке, в Коми, Якутии, Красноярском крае, Карелии и Мурманской области. Причем северное сияние стало уже настоящей фишкой арктических регионов. И все больше туристов страны и мира отправляются на охоту за чудом.

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"Именно на охоту, отмечают специалисты Туристско-информационного центра Ямала, потому что стопроцентной гарантии, что, рванув сейчас в Арктику, ты обязательно увидишь полярное сияние, ни один туроператор дать не может, это все-таки природное явление, а не лазерное шоу. Но тот, кому довелось увидеть этот карнавал света, признают, что зрелище незабываемое.

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- Яркие всполохи света, разливающиеся в небе вокруг магнитных полюсов, переливающиеся разными цветами от зеленого до фиолетово-красного, вот что такое полярное сияние, - рассказывает научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Ростислав Локтев. -

Это удивительное буйство света зависит от солнечной и магнитной активности, поэтому "охотники", прежде чем двинуться в путь в далекие северные регионы, отслеживают графики активности солнца, делают прогнозы. Для чего есть даже специальное приложение "Аврора". И только затем отправляются в фототуры.

Кому довелось увидеть этот карнавал света, признают, что зрелище незабываемое

По словам Ростислава Локтева, сияние может проявляться в любое время: и зимой и летом, и днем и ночью. Но летом на Ямале круглые сутки стоит полярный день, поэтому нагляднее всего северное сияние видно с середины сентября и по март включительно. Смотреть его нужно вдали от огней больших городов, на открытом пространстве. А вот повезет или нет, зависит только от интуиции "охотников".

- Сегодня на Ямале уже несколько фирм специализируются на продаже фототуров охотникам за северным сиянием, - рассказывает Марина Работнева, специалист Туристско-информационного центра Ямала. - Конечно, удовольствие довольно дорогое. С учетом перелета из Москвы и проживанием выйдет порядка 55 тысяч за три дня на человека, без учета питания. Русский Север - удовольствие не из дешевых, приходится учитывать логистику, северные цены на услуги и т.д. Но туристов это не останавливает, все больше приезжают на Ямал именно за полярным сиянием. Есть и те, кто отваживается отправиться на охоту за чудом из-за рубежа, - Китая, Казахстана.

Специально для "охотников" на Ямале построили глэмпинги со стеклянным куполом вдали от городов, чтобы можно было наблюдать за "Лисьими плясками". Есть туроператор, который вывозит туристов в особенно удивительное место - к кладбищу затонувших кораблей, при этом берет с собой вкуснейшую северную еду - оленину, рыбу, настойку из северной морошки, все-таки сейчас по ночам уже холодно. И при таком вот теплом гастрономической подходе, даже если не удается увидеть сияние, никто разочарованным не уезжает и только укрепляется в желании приехать на Ямал снова.

Еще круче, как говорят на Ямале, сочетать охоту за сиянием с поездкой на стойбище к коренным народам в тундру. Там можно ночевать в чуме, попробовать строганину из рыбы и оленины, покататься на оленях, а ночью наблюдать за свечением в небе. На открытом месте, в сотне-другой километров от города шансов поймать сияние куда больше.

К слову, около года назад на Ямале первыми в России запустили программу туристического стоповера.

Это когда туристу в месте пересадки предлагают задержаться, привлекая его интересными экскурсиями, проживанием. Причем совершенно бесплатно. Стоповер становится все более популярным благодаря усиливающемуся интересу к полярному сиянию. Так, пассажирам, путешествующим из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, предлагают один день провести в Салехарде и окунуться в неповторимый северный колорит. Предложение комплексное. В стоимость билета включен перелет с остановкой в Салехарде на сутки, проживание в лучшей на Ямале четырехзвездочной гостинице "Юрибей", трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно.

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