В Китае блогер устроил скандал: иностранным туристам дали привилегии

В китайских соцсетях разгорелся скандал: якобы граждан страны унижают и дискриминируют перед лицом иностранцев. Все началось с того, что популярный видеоблогер возмутился тем, что его права ущемили в угоду зарубежным гостям на шоу в городе Сянъян, сообщило сегодня издание South China Morning Post.

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Блогер Ланьжанфэй, имеющий около 4 млн подписчиков, рассказал в видео о нанесенной обиде. Субботним вечером 9 сентября он пришел на театрализованное представление, посвященное династии Тан. Зрителей собралось много – около тысячи человек. И тут он обнаружил, что устроители зарезервировали 11 лучших мест для иностранных гостей и не позволяют местным туристам стоять или сидеть перед ними.

По его словам, еще больше разозлило то, что начало спектакля задержали на 7 минут – все ждали, пока опоздавшие туристы займут свои места. «Не унижайте меня и мои деньги – ведь я заплатил 126 юаней (1,7 тыс. руб.) за билет», – заявил блогер. Его позицию поддержали в соцсетях, обрушив вал критических высказываний в адрес администрации площадки Shengshi Tangcheng.

В итоге руководство шоу дважды принесло публичные извинения в своем официальном аккаунте в WeChat. В качестве компенсации за позднее начало всем посетившим представление в тот вечер был предложен бесплатный годовой пропуск.

Но и этого было мало: многие интернет-обозреватели материкового Китая не приняли выраженного сожаления, уточняют в СМИ. И приводят такие реплики: «извинения совершенно неискренние», «это полное унижение – предложить бесплатный пропуск».