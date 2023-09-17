Российские туристы остались без багажа после рейса из Египта в Москву

Около 200 туристов остались без багажа после рейса из Египта в Москву. Все вещи, скорее всего, вещи были забыты в аэропорту в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Уточняется, что рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines прибыл в аэропорт Шереметьево около семи утра по московскому времени.

По словам пассажиров, представители авиакомпании не смогли точно объяснить причины произошедшего, только предоставили множество документов, которое необходимо заполнить для возврата вещей.