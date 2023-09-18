Волгоградцы рассказали, куда поедут отдыхать осенью 2023 года

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы провели исследование среди экономически активных жителей Волгограда и выяснили, как они планируют отдохнут в осенние отпуска.

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По данным портала SuperJob, 60% волгоградцев не собираются идти в отпуск этой осенью. При этом, 16% жителей региона планируют отдыхать дома, по 5% отправятся на дачу или в путешествие по России и 3% хотят поехать в зарубежные страны.

Так, в период с сентября по ноябрь 9% респондентов из Волгограда с доходом от 80 тыс. рублей в месяц рассчитывают отправититься в поездку по стране. В 2023 году волгоградцы чаще всего отдают предпочтение Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Северному Кавказу, Казани, Алтаю и Крыму.