Шрам на всю жизнь: чем могут обернуться тату и пирсинг, сделанные в отпуске

Когда вы отправляетесь в отпуск, вам хочется повеселиться. Мне никогда не приходило в голову, что я могу вернуться с гепатитом С. Мой несчастный случай был как раз одним из таких случаев. Я не думал об этом в течение многих лет, и у меня никогда не было никаких симптомов.