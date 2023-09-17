Шрам на всю жизнь: чем могут обернуться тату и пирсинг, сделанные в отпуске
Идея запечатлеть момент через перманентный рисунок на теле может оказаться не самой удачной. Медики всё чаще диагностируют «молчаливого убийцу» у людей, которые сделали тату или пирсинг в восточных странах. Речь идёт о гепатите С, который может долго протекать бессимптомно, постепенно разрушая печень.
Мо Гуламалли — 55-летний житель Лондона. 30 лет назад он отдыхал на Шри-Ланке. Только в этом году, после несчастного случая в спортивном зале, мужчина узнал, что давно болен:
Когда вы отправляетесь в отпуск, вам хочется повеселиться. Мне никогда не приходило в голову, что я могу вернуться с гепатитом С. Мой несчастный случай был как раз одним из таких случаев. Я не думал об этом в течение многих лет, и у меня никогда не было никаких симптомов.
Вирус передается через кровь. Поэтому любая манипуляция с телом: лечение раны или ссадины, нанесение тату или пирсинг могут стать причиной заражения. Доктор Ванесса Апеа утверждает, что на первом этапе болезнь легко излечима:
Если у вас положительный результат теста, лечение чрезвычайно безопасно и эффективно, и вы можете вылечиться простым курсом таблеток.