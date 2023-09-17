Россиянка арендовала для отдыха целый пляж в Сочи

СОЧИ, 17 сентября, ФедералПресс. В социальных сетях появились кадры, как на пляже в Сочи россиянка отдыхает совсем одна, а саму территорию от входа посторонних охраняют. Соседние пляжи при этом забиты до отказа.

«Все видевшие запись ополчились на женщину, а она просто снималась в сериале», – прокомментировал один из участников процесса.

В каком именно сериале снималась женщина, неизвестно, однако видео того, как она одна отдыхает на пляже, действительно вызвало много критики.

Комментаторы указывали, что во время их отдыха людей на пляжах было столько, что в прямом смысле слова загорать можно было только стоя; не было места даже для того, чтобы постелить одеяло. Впрочем, схожая ситуация на Черном море и сейчас, в середине сентября.