SuperJob: 38% россиян собираются брать отпуск осенью 2023 года

Согласно исследованию, 62% респондентов не планируют отдыхать в этот период. По сравнению с прошлым годом число таких людей выросло (в 2022-м от отпуска осенью отказались 54%). Результаты опроса сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

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Часть россиян стабильно проводят отпуск осенью дома. И в 2023 году, и в предыдущие два года такой вариант выбрали 15%. Тех, кто собрался путешествовать по России, стало меньше (6% осенью против 10% годом ранее). Отпуск на даче выбирают 8%. За границу собираются отправиться 3% (показатель не изменился по сравнению с 2022-м).