Норвегия запретила российские чартерные рейсы на архипелаг Шпицберген

Нишевая чартерная программа российской компании «Арктикуголь», начало которой запланировали на апрель, вероятно, не будет реализована. Напомним, ранее директор траста Ильдар Неверов сообщил, что два раза в месяц чартерные рейсы из России будут летать на архипелаг Шпицберген.

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Однако власти Норвегии запретили рейсы, несмотря на то, что у российской компании есть выданное ранее разрешение.

В МИД Норвегии заявили, что разрешение, действительно, было выдано. Но на один полет и только для сотрудников компании. Речи о туристических перевозках не было, пишет Barents Observer.