Псевдотурагент обманула туристов на миллионы рублей

В сети множатся истории туристов, пострадавших от деятельности Валерии Бурмейстер, называющей себя турагентом (ранее она также работала под фамилией бывшего мужа Здор). Люди жалуются на то, что, оплатив тур или авиабилеты, так и не смогли вылететь. Агент действует по одной схеме – обещает прислать билеты накануне вылета, однако в этот день сообщает, что рейс перенесли. В итоге отдых срывается, а Валерия бесконечно «кормит» обещаниями вернуть деньги.

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«Накануне я говорю, ну где же билеты в итоге? Она говорит, Юлия, за сутки точно будут билеты. В день вылета она мне говорит, что вылет перенесся. Ну и все, и вся эта история, вернем вам деньги, продолжалась», – рассказала пострадавшая Юлия в эфире программы «Вести».

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Советовали Валерию обычно через знакомых, сарафанное радио срабатывало лучше всего. Кроме того, в большинстве случаев она не заключала договора, действовала только на доверии.

Несколько лет назад Валерия действительно работала турагентом, на нее было зарегистрировано ИП. Она успешно продавала туры с хорошими скидками. Довольные туристы рекомендовали ее знакомым – так росло количество клиентов. Но в какой-то момент, видимо, у бизнесвумен что-то пошло не так. В начале 2020 года ИП было ликвидировано, сейчас в процессе ликвидации находится ООО «Тревел лаб», от имени которого она продавала туры. Учредителем фирмы является Панова Ольга Владимировна. По словам пострадавших, женщина – всего лишь подставное лицо. Компания значится в Федеральном реестре турагентов.

Инна Смекалова тоже оказалась в числе тех, кто поверил Валерии. С будущим супругом и друзьями девушка собиралась отдохнуть перед свадьбой и по совету друга обратилась к Бурмейстер. Компания из 7 человек должна была вылететь в Турцию 10 июня 2022 года, но в день путешествия они узнали, что вылет перенесли. В итоге друзья никуда не улетели, а вместо этого получали отговорки, что средства вот-вот вернут.

Свои деньги Инна получила только в апреле 2023 года. Для этого ей с супругом пришлось подать иск в суд.

«Она мне деньги вернула, чтобы я никуда не ходила, никому ничего не рассказывала. В основном она возвращает тем, кто слишком много говорит, куда-то ходит, разговаривает с телевидением, блогерами. Тот, кто сидит, молчит, тем возврата не делает. Либо маленькими суммами, чтобы давать какую-то надежду, что вот-вот сейчас верну», – пояснила пострадавшая.

По словам девушки, Валерия надеялась, что после возврата денег Инна напишет отказ от претензий, но делать этого пострадавшая не собирается.

«То, что она вернула, это не делает ее честным человеком. Она это делала со злым умыслом. Она сделала возврат только потому, чтобы я ничего не говорила, ничего не делала, так как она уже засветилась везде. Просто у многих такая политика – если мне вернули деньги, то пусть будет, что будет. Но мне это принципиально важно, я не хочу это все так оставлять. Сейчас мне от нее угрозы поступают, что скоро мне кто-то привет передаст», – рассказала Смекалова.

По ее словам, общая сумма ущерба составляет порядка 50 млн руб., возможно, и больше. «Понятно, что у нее пирамида. Она новых обманывает, пока они заявление подадут, тут уже суд с другими закончится. Отсюда и деньги на возврат».

У самой Инны сумма ущерба – около 100 тыс. руб., однако с самого начала Бурмейстер обещала вернуть 169,8 тыс. руб.

«Когда не вылет, она начинает придумывать про компенсации. Понятно, что когда люди слышат, что им что-то компенсируют еще сверху, то как-то поспокойнее становится. Она расписки пишет о том, что вернет деньги в определенный срок. Но это не юридический документ», – пояснила Инна, добавив, что в итоге получила столько, сколько перевела.

В настоящее время на Бурмейстер заведено несколько уголовных дел. Одно из них рассматривалось в Санкт-Петербургском городском суде, однако было возвращено на доследование. По нему проходит 16 человек. По словам Инны Смекаловой, потерпевшие написали апелляцию на смену судьи и прокурора.

«Дело заглохло. 4 или 5 раз был суд, 2 или 3 раза переносилось судебное разбирательство, потому что она меняла адвоката, она болела, но в итоге вернули дело на доследование», – рассказал Евгений Жаров в эфире программы «Вести».

Еще одно дело рассматривается в Кунцевском районном суде Москвы. Последнее заседание прошло 15 сентября, однако Бурмейстер на него не явилась. Слушание перенесено на 22 сентября. Кроме того, в апреле этого года по другому делу Замоскворецким районным судом Москвы она была признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).