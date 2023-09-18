Волгоград станет крупным международным туристическим центром

Такие планы являются частью концепции комплексного развития города на будущие 10 лет.

© pxfuel.com

Как сообщили в городской администрации, для дальнейшего развития Волгограда предусмотрена реализация сразу нескольких туристических проектов. Самым масштабным станет создание туристической зоны на остовах Сарпинский и Голодный. Специалисты планируют возвести там канатную дорогу, построить крепость, обустроить пляжи и организовать центр водных видов спорта.