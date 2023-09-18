Волгоград станет крупным международным туристическим центром
Такие планы являются частью концепции комплексного развития города на будущие 10 лет.
Как сообщили в городской администрации, для дальнейшего развития Волгограда предусмотрена реализация сразу нескольких туристических проектов. Самым масштабным станет создание туристической зоны на остовах Сарпинский и Голодный. Специалисты планируют возвести там канатную дорогу, построить крепость, обустроить пляжи и организовать центр водных видов спорта.
Соглашение о создании на территории островов первого в РФ историко-культурного туристического комплекса ранее заключили муниципалитет, администрация региона и инвестор(ЗАО «Лидер»). Документ о сотрудничестве подписали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко.