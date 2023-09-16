Где москвичи планируют встретить Новый год

Согласно данным туристических агентств, москвичи начали активно бронировать путевки на Новый год. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя сообщества туроператоров «Большая страна» Юлии Репниковой, куда лучше поехать на праздники и как сэкономить.

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По словам эксперта, очень важно бронировать новогодние туры заранее. Это касается всех направлений. Перед праздниками найти дешевые варианты уже будет невозможно. Мест вообще может не остаться. Предложение ограничено, а спрос всегда большой.

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— Продажи новогодних туров уже открыты, — говорит Юлия. — Сейчас действуют цены раннего бронирования, и можно приобрести путешествия с приятной скидкой. Мы рекомендуем уже сейчас поставить на предбронь интересующий вас тур. Для этого не нужно вносить полную оплату. Достаточно аванса.

Жди нас, Талвиукко

Юлия Репникова выделяет несколько видов отдыха в новогодние праздники:

— Во-первых, туры к Деду Морозу. Такие путешествия с акцентом на Новый год включают в себя детские программы — посещение вотчины Деда Мороза, анимацию, мастер-классы, познавательные экскурсии.

Четырехдневный тур в Великий Устюг без учета затрат на дорогу будет стоить от 22 600 рублей. В цену входят услуги гида, проживание, питание, транспортное обслуживание, вручение памятного подарка от Деда Мороза.

Другой интересный вариант — встреча с карельским Дедом Морозом Талвиукко. Тур, который будет стоить от 26 000 рублей, включает питание, проживание, обзорную экскурсию по Петрозаводску, новогоднее путешествие по Губернаторскому дому, поход в резиденцию к Талвиукко, поездку на водопад Кивач и так далее.

Зима во всей красе

Кого-то привлекают туры с фокусом на зимний колорит и сезонные забавы.

Туристы выбирают такие программы, чтобы увидеть и почувствовать настоящую зиму: покататься на снегоходах и собачьих упряжках, посетить оленью ферму и саамскую деревню, поймать северное сияние в Мурманске (от 34 000 рублей), посмотреть Поморье (от 38 500 рублей), зимний Байкал (от 33 000) или Алтай (от 50 000), или даже отправиться в зимний поход с проживанием на турбазах — например, на Южном Урале (от 45 000).

Сменить обстановку

Тем, кто в последние дни года хочет просто сменить обстановку — без экстрима, подойдут туры на Северный Кавказ или в Калининград. В первом случае можно познакомиться с национальными особенностями республики и попробовать местную кухню, оздоровиться на термальных источниках, подышать горным воздухом (от 40 000 рублей).

Калининград же — город с непередаваемой рождественской атмосферой. За четырехдневное путешествие вы заплатите около 40 000 рублей. В стоимость входят двухместное размещение в номерах, питание, новогодний ужин, праздничная поездка в Зеленоградск, экскурсия по Амалиенау, острову Канта, Куршской косе и Светлогорску, посещение бассейна и саун, транспорт, услуги гидов и так далее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Сюткин, историк русской кухни, член комиссии по гастрономическому туризму при Ростуризме: