В аэропорту Майами сотрудники воровали деньги из вещей туристов

В аэропорту Майами пассажиров обкрадывали во время прохождения ими обязательной проверки. Как сообщило сегодня издание NDTV World, три агента транспортной службы TSA, относящейся к Министерству внутренней безопасности США, были задержаны, начато расследование.

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Обвинения сотрудникам были предъявлены еще в июле, когда правоохранительные органы начали расследование заявления о краже, произошедшей на контрольно-пропускном пункте 29 июня. Однако подробности для широкой публики стали доступны только сейчас.

Вместо досмотра вещей офицеры TSA вытаскивали наличные и ценные предметы из багажа, который передвигался по ленте к рентгеновскому аппарату. На ставшем в соцсетях вирусном видео видно, как 20-летний Хосуэ Гонсалес и 33-летний Лабарриус Уильямс рылись в кошельках и сумочках, а затем один из них вытаскивает купюры и прячет деньги в собственный карман.