В Элисте пропускную способность нового терминала увеличили в два раза

Пропускная способность терминала аэропорта Элисты увеличилась в два раза в результате проведенной модернизации. Новый терминал, отвечающий всем современным требованиям, сможет при запуске после снятия всех ограничений принимать 100 пассажиров в час, сообщил на церемонии презентации обновленного объекта глава Калмыкии Бату Хасиков.

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"Несмотря на то, что воздушное пространство над Элистой закрыто, сегодня подведена черта под всеми этапами капитального ремонта терминала. Аэропорт будет полностью готов к обслуживанию пассажиров на самом высоком уровне сервиса, как только имеющиеся ограничения будут сняты. Пропускная способность обновленного терминала увеличена вдвое и составит 100 пассажиров в час", - сказал глава региона.

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В начале 2023 года аэропорт Элисты получил современный, отвечающий всем стандартам брендбук, который стал основой для визуализации аэровокзального комплекса. На фасаде здания располагается новый логотип аэропорта - символ, который ассоциируется с солнцем, ветром, лотосами и турбиной самолета. Общая площадь терминала составляет 2 130 кв. м.

При капитальном ремонте большое внимание уделялось оснащению терминала современным высокотехнологичным оборудованием систем регистрации, досмотра, багажа. Терминал аэропорта теперь доступен для маломобильных граждан. Аэровокзальный комплекс обеспечен автоматической блочно-модульной котельной, в которую инвестировано 30 млн рублей.

Модернизацию пассажирского терминала аэропорта с октября 2022 года проводил его новый собственник - компания "Аэропорты большой страны".

В 2021 году правительством Республики Калмыкия во взаимодействии с компанией "Аэропорты большой страны" (принадлежит на паритетных началах холдингу "Новапорт" Романа Троценко и "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга) в аэропорту Элиста была расширена маршрутная сеть до 5 направлений (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды), на 22% увеличен пассажиропоток, до 97,5 тыс. человек, при 680 выполненных авиарейсах. В 2022 году количество авианаправлений было уже увеличено до 10 (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Волгоград, Астрахань).