В Приморье туристы вытащили двухметровую акулу на пляж ради селфи

Сегодня утром на базе отдыха «Триозерье» в Приморском крае двухметровая акула напугала туристов, а затем смельчаки вытащили ее за хвост на берег. Как сообщает SHOT, желающих сделать селфи на память было достаточно.

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Большую рыбину заметили в районе пирса, где она запуталась в сетях. Знатоки опознали в ней представителя семейства сельдевых, которую считают не опасной для человека. Отдыхающие добрались до обессиленной акулы на сапбордах и затем выволокли на пляж. После фотосессии ей помогли уплыть обратно в море.

Тихоокеанскую сельдевую акулу еще называют лососевой. В ее рацион также входят сельди и кальмары. Представителей этого вида считают условно безопасными для людей, однако руку в пасть совать не стоит: мощные челюсти с треугольными зубами способны легко ее перекусить.