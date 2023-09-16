Названы неочевидные права россиян во время путешествий

Во время поездок по России гражданин РФ имеет полное право арендовать автомобиль в любом субъекте РФ, если есть водительское удостоверение. Не смотря на устойчивое мнение, что не все билеты подлежат обмену и возврату, даже невозвратные билеты можно обменять или вернуть, если причина — природные катаклизмы, задержка стыковочного рейса, подтвержденная болезнь, — подчеркнул парламентарий.