В Томской области открыли "Голландскую деревню"

"Этот проект мы вынашивали больше года. Сейчас здесь около 2 тыс. посетителей. Мы хотим использовать эту площадку круглый год и включить ее в образовательную программу, чтобы раз в неделю привозить сюда школьников и знакомить их с сельским хозяйством. У нас здесь много локаций, животные", - сказал Урусов, отметив, что это поможет привлечь молодежь в агропромышленный комплекс.