В Египте чипировали первую акулу

В Египте сотрудники морского заповедника в Марса-Аламе установили первое устройство спутникового слежения на акулу. Здесь перешли к практической стадии реализации проекта, призванного заранее уведомлять туристов на курортах Красного моря о появлении опасных хищников.

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Как сообщило вчера издание Al-Masry al-Youm, морские исследователи выследили акулу, а затем сумели ее обездвижить и вытащить на платформу. После закрепления на брюхе специального датчика ее снова выпустили в море. В публикации не уточняют, к какому виду относится чипированная рыбина. Известно, что охота идет за самками наиболее опасных тигровых, океанических и акул-мако. На подготовительном этапе команду ловцов учили определять пол, учитывать факторы риска и меры предосторожности.

В Министерстве окружающей среды АРЕ считают, что изучение поведения акул и мониторинг их перемещения позволит избежать человеческих жертв при сохранении экологического баланса в морской среде. Наблюдение и поиск организованы в прибрежных зонах Хургады, Шарм-эль-Шейха и Марса-Алама.