Финляндия закрывается от российских туристов со стороны Норвегии

Как и утверждали инсайдеры, Финляндия приняла решение о запрете на въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей вместимостью до 10 человек. Мера начнет действовать с полуночи 16 сентября. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.

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Ограничения не распространяются на машины российских дипломатов, а также людей, посещающих страну по гуманитарным причинам. Спокойно продолжат ездить и рейсовые автобусы.

Транспортные средства, уже находящиеся в Суоми, конфисковывать не будут. Но их владельцам дали полгода на то, чтобы вывезти свое имущество с территории государства.

Запрет на въезд через внешние границы – это еще полбеды. Финны уточнили, что намереваются мониторить транспорт с российскими номерами и со стороны Норвегии. Таким образом, если здесь патрули будут действовать не менее активно, то россиянам по большому счету полностью закроют возможность путешествий в Европу на личном автотранспорте.

После закрытия финской границы для туристов год назад норвежский маршрут поездок в Шенгенское пространство стал для многих альтернативой. Но выбирали его не все – он был очень длительным, приходилось делать большой крюк. С 16 сентября он еще удлинится на много сотен километров, теперь уже для объезда Финляндии: «На машине с завтрашнего дня только через Норвегию и Швецию, дальше паромом. Например, в Польшу… Хотя, учитывая, как быстро все меняется, неизвестно, сколько будет работать и этот маршрут», – обсуждают возможные варианты туристы в соцсетях.

Некоторые из них считают, что, несмотря на новые заявления финской таможни, на норвежской границе по-прежнему можно будет прорваться: «Въезд в Финляндию в туристических целях запрещен почти год. Ну и что? Посты там только иногда стояли. Народ спокойно проезжал. Почему же теперь все должно работать иначе?»