Забайкалью выделят деньги на строительство модульных отелей

Забайкальский край впервые получит финансирование на строительство модульных отелей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«По поручению президента мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения», - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин .

Он отметил, что было принято решение о выделении дополнительного финансирования на строительство глэмпингов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как отметили в Минэкономразвития РФ, средства впервые получат 13 регионов, в их числе - Забайкальский край.