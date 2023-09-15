К перелету с питомцем посоветовали готовиться заранее

«Для полёта в багажном отделении это обычно жёсткий контейнер с закрывающейся на замок дверкой. В салон удобнее брать мягкую сумку — она проще помещается под впереди стоящее кресло — но не все авиакомпании допускают на борт такие переноски», — пояснила эксперт.