Новый туристический поезд в горную Адыгею запустят из Ростова-на-Дону

"Достопримечательности нашей республики становятся еще более доступными для туристов. Теперь наша республика стала участником нового проекта РЖД "К горам и термам". Туристический поезд в Адыгею начнет работу уже в ноябре. Он будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону - Краснодар - Туапсе - Майкоп - Хаджох", - написал Кумпилов.