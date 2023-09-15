Количество рейсов из России в Израиль увеличится

Авиакомпания Red Wings с 3 ноября этого года начнет выполнять регулярные рейсы из Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля.

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Уточняется, что полеты будут осуществляться каждую неделю по пятницам на лайнерах SSJ 100. Время в пути составит 8 часов 15 минут. Стоимость перелета начинается от 67 100 рублей в обе стороны.

Сегодня из России выполняются 30 регулярных рейсов в Тель-Авив на самолетах трех авиакомпаний: El Al Israel Airlines, Red Wings и Azimuth. Вылететь можно из Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.