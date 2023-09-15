«Аэрофлот» открыл продажу билетов на авиарейсы на Маврикий
В декабре туристы из России смогут попасть прямым рейсом на Маврикий. Как уточнили в "Аэрофлот", первый рейс запланирован на 23 декабря, а билеты появились в продаже 12 сентября.
С появлением прямого авиасообщения Маврикий станет популярнее среди российских туристов, считают туроператоры.
Тем более, с учетом ограниченной перевозки, здесь гораздо больше шансов получить хорошие отели в пиковый период в отличие от таких популярных маршрутов, как Мальдивы или Сейшелы.
Правда, свою роль в том, насколько востребованным будет направление, сыграет стоимость билетов, отметили эксперты в разговоре с RTN.
Пока билеты, предложенные российской авиакомпанией, вполне привлекательные, поскольку обходятся дешевле стыковочных на 25-30%. Их стоимость начинается от 67 тысяч рублей в обе стороны.