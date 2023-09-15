«Аэрофлот» открыл продажу билетов на авиарейсы на Маврикий

В декабре туристы из России смогут попасть прямым рейсом на Маврикий. Как уточнили в "Аэрофлот", первый рейс запланирован на 23 декабря, а билеты появились в продаже 12 сентября.

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С появлением прямого авиасообщения Маврикий станет популярнее среди российских туристов, считают туроператоры.

Тем более, с учетом ограниченной перевозки, здесь гораздо больше шансов получить хорошие отели в пиковый период в отличие от таких популярных маршрутов, как Мальдивы или Сейшелы.

Правда, свою роль в том, насколько востребованным будет направление, сыграет стоимость билетов, отметили эксперты в разговоре с RTN.