С Южного Урала в южный Китай: из Челябинска запустят новый рейс на китайский курорт
Из Челябинска планируют запустить прямой рейс в Китай. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила доступ к полëтам из Челябинска в китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань. Город на берегу Южно-Китайского моря известен своими курортами.
Авиакомпания планирует, что рейсы будут выполняться раз в неделю.
Отметим, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил о возможности связать прямым рейсом Челябинск и портовый китайский город Циндао.
— Взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень — это стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество, — сказал Алексей Текслер.
В данный момент идут переговоры с представителями китайских авиалиний о запуске подобного рейса.
Напомним, ранее мы подробнее рассказывали о сотрудничестве Челябинской области с Китаем.