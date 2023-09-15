Из Челябинска запустят новый рейс на китайский курорт

Из Челябинска планируют запустить прямой рейс в Китай. Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила доступ к полëтам из Челябинска в китайский город Санья, расположенный на острове Хайнань. Город на берегу Южно-Китайского моря известен своими курортами.

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Авиакомпания планирует, что рейсы будут выполняться раз в неделю.

Отметим, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил о возможности связать прямым рейсом Челябинск и портовый китайский город Циндао.

— Взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень — это стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее. Один из элементов укрепления этих отношений — межрегиональное сотрудничество, — сказал Алексей Текслер.

В данный момент идут переговоры с представителями китайских авиалиний о запуске подобного рейса.