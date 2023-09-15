Летний турпоток в Кабардино-Балкарии впервые превысил зимний

"Число туристов, желающих посетить республику в летний период, в последние годы увеличивается. В текущем году с июня по август включительно республику посетили порядка 600 тыс. туристов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, численность отдыхающих в летний сезон превышает туристический поток в зимний так называемый высокий сезон", - говорится в сообщении.