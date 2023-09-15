Семью с ребенком выгнали с рейса из-за неприятного запаха

Семью с ребенком публично унизили и выгнали с рейса из-за жалоб на исходивший от них неприятный запах. Историей поделился канал Local 10 News.

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Уточняется, что Йосси Адлер, его жена Дженни и их 19-месячная дочь готовились вылететь домой в Детройт после отпуска в Майами 13 сентября. Внезапно сотрудники аэропорта вывели туристов из самолета авиакомпании American Airlines под предлогом того, что от них плохо пахло.

«С нами все в порядке. Я хочу, чтобы они признались в том, что произошло на самом деле, и сказали мне правду», — возмутился мужчина.

По словам Дженни Адлер, они были настолько сбиты с толку, что спрашивали людей в аэропорту, действительно ли от них исходит неприятный запах.