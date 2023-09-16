Всероссийский туристический фестиваль собрал около 30 тыс. участников

Около 30 тыс. человек со всей России стали участниками всероссийского туристического фестиваля "Притяжение" в Карачаево-Черкесии , который проходил в регионе с 19 августа, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня "Притяжение" подходит к концу. За эти четыре уикенда, когда Карачаево-Черкесия превратилась в одну большую фестивальную площадку, нас посетили порядка 30 тыс. человек. В числе гостей были жители самых разных регионов России. Программа фестиваля была составлена с учетом интересов самых различных категорий жителей, надеемся, они смогли зарядиться этой энергией, увидеть, как прекрасна наша республика", - рассказал ТАСС руководитель АНО "Карачаево-Черкесия туризм", организатор фестиваля Ренат Хатуаев.

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В завершающий день "Притяжения", мероприятия которого проходили в Черкесске, гости смогли продегустировать блюда народов республики - было приготовлено по 100 л шорпы, либжи, ногайского чая, казачьей похлебки, а также 400 кг шашлыка. В центральной зоне парка для зрителей организовали шоу-китчен, в рамках которого шеф-повара поделились рецептами национальных блюд и угостили всех желающих.

На площадках парка "Зеленый остров" посетители проходили испытания этно-квеста, каждая локация которого была посвящена одному из народов Карачаево-Черкесии. За успешное выполнение всех заданий были предусмотрены призы с символикой фестиваля. Для маленьких гостей также пригласили аниматоров и организовали мастер-классы и холи-вечеринку.

"Притяжение" стартовало 19 августа в туркомплексе "Медовые водопады", где провели первый для региона фестиваль воздушных шаров, ярмарку народно-художественных промыслов, гости могли посетить ферму альпак, конную выставку, детские мастер-классы, фестиваль гелиевых воздушных шаров, концерт и музыкально-световое шоу. В Карачаевске основными мероприятиями фестиваля стали детский дуатлон "Айранята", выставка работ нейросети, лазерное шоу и пеший поход на Белые водопады с участием более 100 человек.