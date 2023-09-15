Турист заплатил €2400 за селфи на фоне особняка

Туриста из Италии приговорили к году условного заключения и выплате штрафа в замере 2400 евро за селфи на фоне особняка Оберж-де-Кастий на Мальте. Об этом сообщает издание Italy 24 Press News.

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20-летний Витторио Эмануэле решил сделать фотографию себя на фоне Дворца Великого магистра. Так как он осматривал окрестности курорта, катаясь на электросамокате, то и добраться до входа в резиденцию решил на своем транспортном средстве.

Безобидная, на первый взгляд, затея закончилась не самым лучшим образом. Поднимаясь по ступенькам одной из главных достопримечательностей страны, итальянец повредил каменные ступени лестницы.

Дежуривший неподалеку полицейский заприметил наглого туриста и пригласил его в участок для уточнения обстоятельств случившегося. Так как исторический центр Валлетты включен в Список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО, итальянцу вынесли строгое наказание: год условного заключения и выплату штрафа в размере 2400 евро.