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Турист получил штраф в размере €2400 за селфи на фоне мальтийского особняка

Туриста из Италии приговорили к году условного заключения и выплате штрафа в замере 2400 евро за селфи на фоне особняка Оберж-де-Кастий на Мальте. Об этом сообщает издание Italy 24 Press News.

Турист заплатил €2400 за селфи на фоне особняка
© Unsplash

20-летний Витторио Эмануэле решил сделать фотографию себя на фоне Дворца Великого магистра. Так как он осматривал окрестности курорта, катаясь на электросамокате, то и добраться до входа в резиденцию решил на своем транспортном средстве.

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Безобидная, на первый взгляд, затея закончилась не самым лучшим образом. Поднимаясь по ступенькам одной из главных достопримечательностей страны, итальянец повредил каменные ступени лестницы.

Дежуривший неподалеку полицейский заприметил наглого туриста и пригласил его в участок для уточнения обстоятельств случившегося. Так как исторический центр Валлетты включен в Список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО, итальянцу вынесли строгое наказание: год условного заключения и выплату штрафа в размере 2400 евро.

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