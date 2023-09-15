По мнению отельеров из других стран, отличить российских туристов можно по некоторым характерным чертам их поведения. Каким именно, они рассказали "РИА Новостям".

Во-первых, путешественники из России предпочитают носить на отдыхе, в том числе на пляже, одежду известных брендов. Во-вторых, они любят весело проводить время, заказывают много напитков и приглашают других присоединиться к их компании.

"Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне. Многие проводят вечера в караоке-баре", – говорит один из экспертов.

Помимо этого, зачастую гости из России выглядят моложе своих лет, остаются в отеле на длительное время, предпочитают высококлассное обслуживание, ценят роскошь и готовы за нее платить.