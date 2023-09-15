Иностранные отельеры перечислили отличительные черты туристов из России
По мнению отельеров из других стран, отличить российских туристов можно по некоторым характерным чертам их поведения. Каким именно, они рассказали "РИА Новостям".
Во-первых, путешественники из России предпочитают носить на отдыхе, в том числе на пляже, одежду известных брендов. Во-вторых, они любят весело проводить время, заказывают много напитков и приглашают других присоединиться к их компании.
"Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне. Многие проводят вечера в караоке-баре", – говорит один из экспертов.
Помимо этого, зачастую гости из России выглядят моложе своих лет, остаются в отеле на длительное время, предпочитают высококлассное обслуживание, ценят роскошь и готовы за нее платить.
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