Названы лучшие направления для отдыха в бархатный сезон

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, поделился с телеканалом «360» информацией о лучших местах для посещения до конца бархатного сезона.

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Он отметил, что в это время особенно популярны курорты Черноморского побережья, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район. Здесь отдых стал немного дешевле на 10-15%, а количество посетителей уменьшилось из-за начала учебного года.

Крым в последние летние месяцы активно привлекает туристов после потери 30% туристического потока. Многие россияне выбирают это направление из-за снижения цен на 20% во время туристического бума.

Барзыкин также указал, что те, кому не так важно наличие моря, могут обратить внимание на Минеральные Воды, где хорошо развита санаторно-курортная инфраструктура. А любители культурных и познавательных поездок могут посетить Санкт-Петербург.