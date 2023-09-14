Зарубежный турпоток в Петербург вырос на 37%

"За первую половину года наш город посетили 173 тысячи гостей из других стран, это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Постепенно растет число гостей из СНГ, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ. Целевым рынком для Петербурга также остается Китай. Восстановление прежних объемов будет плавным и потребует не менее трех лет", - сказал Корнеев на панельной дискуссии, посвященной перспективам развития въездного туризма.