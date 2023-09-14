Курорт Красная Поляна участвует в конкурсе "Россия - страна достижений"

На федеральной платформе Достижения.рф стартовало открытое голосование за звание самых значимых проектов, которые наглядно демонстрируют достижения России в XXI веке в разных областях: науке, промышленности, здравоохранении, туристической отрасли и многих других. В числе крупнейших туристических объектов Краснодарского края представлен Курорт Красная Поляна.

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Курорт Красная Поляна - всесезонный курорт, который объединяет в себе самые современные технологии индустрии развлечений и качественный сервис.

Ряд проектов, участвующих в конкурсе, будет представлен на международной выставке-форуме "Россия", которая пройдет в ноябре на ВДНХ.

- На протяжении полугода Краснодарский край будет участвовать в крупнейшей выставке достижений регионов "Россия", которая пройдет в Москве. Мы покажем гостям настоящую Кубань - яркую, вкусную, эмоциональную, зрелищную и гостеприимную. Сейчас идет окончательная донастройка программы, которая будет проходить на стенде Краснодарского края - это мастер-классы, VR-экскурсии по самым красивым локациям, концерты, дегустации. В программе будут участвовать наши знаменитые земляки, известные в мире шоу-бизнеса, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.