Эксперты озвучили стоимость туров в Камбоджу

За первые 7 месяцев 2023 года Камбоджа приняла 3,03 миллиона иностранных туристов, из них 58 693 – из России. По мнению туроператоров, направление набирает популярность у путешественников, сообщает АТОР.

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В преддверии холодов эксперты отрасли рассказали об ориентировочных ценах туров в Камбоджу. Так, за 13 дней отдыха в стране в трехзвездочном отеле потребуется заплатить от 170000 рублей. А за размещение в гостинице более высоко класса – примерно от 237000 рублей.

Отношение у россиян к этому азиатскому королевству положительное, и перспективы для роста хорошие, считают в "Интуристе".