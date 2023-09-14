В Горную Шорию проложили национальный туристический маршрут

Кузбасский туристический маршрут "Горная Шория. К детям Тайги" получил статус национального. Такое решение принял Экспертный совет при Минэкономразвития РФ по результатам рассмотрения заявок регионов. Что, кроме посещения популярного курорта Шерегеш, ждет тех, кто решит отправиться в путешествие?

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Основа тура - этническая программа, которая знакомит с культурой шорцев - малочисленного коренного народа Горной Шории. Но для того, чтобы оказаться в Шорском национальном парке, сначала нужно добраться из новокузнецкого аэропорта имени Б. В. Волынова до города Таштагола. Здесь установлен монумент "Золотая Шория". Известный художник и скульптор Даши Намдаков создал удивительный образ, ставший символом этих мест и признанный одним из семи чудес Кузбасса.

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А в Музее этнографии и природы Горной Шории можно не только познакомиться с артефактами и историей освоения края, но почитать записки таежной отшельницы Агафьи Лыковой. Она тоже дитя тайги, хоть и не принадлежит к коренным народам Сибири. В отличие от десятикратного чемпиона мира по боксу Юрия Арбачакова. Один из шорских улусов - его малая родина.

Из таежных мест родом и самобытная шорская художница, этнограф, поэт и переводчик, лингвист и собирательница народного эпоса Любовь Арбачакова. Туристы не только побывают у нее в гостях, но попытаются создать рисунки в таком же стиле.

Участникам тура также представится возможность собрать чайный купаж из таежных трав, попробовать талкан - шорский энергетический напиток и таежные блюда - пелбены (аналог пельменей), суп тутпаш, колбу и варенье из дикоросов. А еще собственноручно изготовить шорские куклы-обереги, сфотографироваться в национальных костюмах и поучиться игре на кай-комусе.

Погружение в таежный мир продолжится в Тенгрианском храме, где проведут обряд благопожелания, чтобы задобрить лесных духов. Ведь путь предстоит неблизкий - на узких и длинных шорских лодках по горной реке Мрас-Су прямиком к пещере с говорящим названием Грандиозная. Она и правда впечатляет: и протяженностью почти с километр, и наличием "этажей". Один из них - грот Фудзияма с белоснежной горой и озером. А с другого уровня открывается вид на бескрайние таежно-речные просторы. Здесь в древности проходили торговые пути из Сибири в Индию и Китай. Об этой и других страницах истории путешественникам расскажут в музее "Трехречье" поселка Усть-Кабырза.

Путешествие по Шорскому национальному парку - это еще и возможность наблюдать за жизнью редких животных и птиц. Косули и норки, дикие утки и коршуны, цапля и черный аист - таежные флора и фауна богаты и разнообразны.

Во время стоянки на кордоне Карчит усталых путешественников порадует русская банька с купанием в прохладной горной реке, звездное небо и тишина, не нарушаемая ничем, кроме звуков природы. А на следующий день маршрут приведет к водопаду Сага и скале Медная, выведет на экотропу под сенью кедра - священного дерева шорцев. К слову, в поселке Мундыбаш уже несколько лет подряд проходит Фестиваль Кедра, участники которого все вместе готовят варенье из кедровых шишек.

Конечная точка таежного путешествия - поселок Усть-Анзас, расположенный на тех самых древних торговых путях. С историей освоения Шории в XVII-XIX веках можно познакомиться в первом российском экомузее "Тазгол". Он открылся в Усть-Анзасе в начале 1990-х по инициативе выдающегося сибирского ученого-историка, этнографа и музееведа, специалиста по истории и культуре тюркоязычных народов Кузнецкого Алатау и Притомья Валерия Кимеева.

Побывать в Шории и не добыть кедровый орех на промысловом стане, не получить мастер-класс по выплавке железа в глиняной печи - так, как это делали в далеком прошлом таежные металлурги и кузнецы? Шорцев, как известно, называли кузнецкими татарами. Однако здешние края славятся не только кузнецами, шишкарями, охотниками и рыболовами, но и пчеловодами. Потому прогулка на пасеку с дегустацией вкуснейшего таежного меда - неотъемлемая часть путешествия.

И раньше в каждом шорском улусе был свой шаман. Усть-Анзас не исключение. Погоду здесь издревле определяли по священной горе Айган. Точно так же, как овеянный легендами и сказаниями горный массив Мустаг в Шерегеше - культовое место шорского народа. Приоткрыть для себя историю шаманизма и крещения Шории тоже позволит национальный маршрут.

Особенность тура "Горная Шория. К детям Тайги", разработанного в рамках акселератора Всероссийского проекта "Открой свою Россию", в том, что комфортные условия горнолыжного курорта Шерегеш сочетаются с выездом в таежную глубинку. Туристам предлагают два варианта программы - на четыре или на пять дней.

Всего в России статус национальных есть уже у более сорока туристических маршрутов. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, сопредседателя Экспертного совета Майи Ломидзе, один из критериев их отбора - комфортное соотношение цены и качества.

"Присвоение нового статуса поможет регионам в раскрытии их туристского потенциала и позволит сделать туристские точки притяжения гораздо более доступными. Для субъектов это хороший инструмент привлечения дополнительного туристического потока, а также получения мер поддержки. В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив", - сообщил в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке исполняющий обязанности директора департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев.

Справка "РГ"