Около 10 млн туристов посетили Москву за 6 месяцев 2023 года

Около 10,3 миллиона туристов посетили Москву за шесть месяцев 2023 года
Порядка 10,3 миллиона туристов посетили Москву за шесть месяцев 2023 года, что составило более 80 процентов совокупного столичного турпотока за весь 2010 год. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 22 процента.
На протяжении последних 12 лет город уделяет большое внимание развитию индустрии гостеприимства. С каждым годом основные показатели отрасли растут. За половину 2023 года в столицу чаще всего приезжали туристы из других регионов России: Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Владимирской, Ростовской и Тульской областей.
Большой популярностью Москва пользовалась в праздничные дни и длинные выходные. Например, в мае столицу посетили 1,85 миллиона путешественников — такое количество людей могло бы поместиться в более 4,1 тысячи скоростных поездов «Ласточка», передает официальный сайт мэра Москвы.
За 2022 год туристическая отрасль привнесла в бюджет Москвы 120 миллиардов рублей — примерно в четыре раза больше, чем за весь 2010 год. Благодаря доходам города в этой сфере удается совершенствовать социально значимую инфраструктуру. В 2023 году экономический эффект туризма продолжает расти благодаря высокому спросу на путешествия в столицу.
Москва — один из самых посещаемых городов России. Так, за 2022 год в городе побывали 17,9 миллиона гостей из других регионов. О том, что так привлекает туристов в столице, рассказали в «RUSSPASS Журнале».