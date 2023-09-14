Около 10 млн туристов посетили Москву за 6 месяцев 2023 года

Порядка 10,3 миллиона туристов посетили Москву за шесть месяцев 2023 года, что составило более 80 процентов совокупного столичного турпотока за весь 2010 год. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 22 процента.

© Вечерняя Москва

На протяжении последних 12 лет город уделяет большое внимание развитию индустрии гостеприимства. С каждым годом основные показатели отрасли растут. За половину 2023 года в столицу чаще всего приезжали туристы из других регионов России: Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

Большой популярностью Москва пользовалась в праздничные дни и длинные выходные. Например, в мае столицу посетили 1,85 миллиона путешественников — такое количество людей могло бы поместиться в более 4,1 тысячи скоростных поездов «Ласточка», передает официальный сайт мэра Москвы.

За 2022 год туристическая отрасль привнесла в бюджет Москвы 120 миллиардов рублей — примерно в четыре раза больше, чем за весь 2010 год. Благодаря доходам города в этой сфере удается совершенствовать социально значимую инфраструктуру. В 2023 году экономический эффект туризма продолжает расти благодаря высокому спросу на путешествия в столицу.