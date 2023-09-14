Песков заявил о продолжении Россией контактов по Карабаху

Россия продолжает работать с Баку и Ереваном в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Москву беспокоит складывающаяся там ситуация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

«Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту», – подчеркнул он, передает ТАСС .

При этом Россия все еще является гарантом безопасности и призывает стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны.