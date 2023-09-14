Туристы из России стали чаще отдыхать в Израиле

За восемь месяцев 2023 года Израиль принял 131 тысячу туристов из России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе министерства туризма Израиля заявили, что общее число иностранных путешественников продолжает стремиться к допандемийному уровню.

В этом году россияне вошли в первую четверку по турпотоку. Однако в 2019-м туристов было еще на 32% больше, чем в 2023-м.

Всего с января по август в Израиль приехали 2,5 миллиона иностранцев. Из них из США - 712 тысяч туристов, из Франции - 183 тысячи, из Великобритании - 152 тысячи, а из Германии - 131 тысяча.