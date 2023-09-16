Названы популярные туристические направления лета 2023 года

Специалисты, которые работают над поддержанием функционала портала путешествий tutu, по завершении лета подвели итоги курортного сезона и выяснили, в каких направлениях жители России предпочитали путешествовать на различных видах транспорта, а также в какие суммы им обходились услуги гостиниц.

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В перечень самых популярных туристических направлений ожидаемо вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а также Калининград и Минеральные Воды. При этом, по наблюдениям экспертов, в этом сезоне увеличился спрос на поездки между региональными городами. Перелеты внутри страны в среднем обходились гражданам в 11 084 рубля.

На поездах россияне чаще всего также ездили в столицу и Санкт-Петербург, в Екатеринбург и Нижний Новгород. Помимо этого, используя железнодорожный транспорт, в летний период граждане традиционно перемещались в южных направлениях для отдыха.