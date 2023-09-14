Экопарк построят в Забайкалье

Экопарк «Забайкалец» с разными направлениями туризма появится в крае, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

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Уже закуплены глэмпинг-палатки, построена конюшня и благоустроенный дом для гостей. Планируется создание верёвочного парка и установка спортивной площадки для занятия волейболом, баскетболом и гимпанстиком.

На территории комплекса будет представлено пять направлений туризма: активный, оздоровительный, событийный, гастрономический туризм, кемпинг и глэмпинг-зоны.