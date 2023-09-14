Туристы рассказали о встрече с Брокенским призраком

Туристы, посетившие Северную Осетию, рассказали, что они встретили призрака. По их словам, во время восхождения на гору перед ними застыл силуэт человек в радужном очертании.

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Человек неподвижно стоял на возвышении, а над головой светился нимб. Многие туристы решили, что призрак имеет отношение к божественному явлению, например, указывает на благословление туристов.