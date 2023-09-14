Туристы рассказали о встрече с Брокенским призраком

Туристы рассказали о встрече в горах Северной Осетии с Брокенским призраком
Туристы, посетившие Северную Осетию, рассказали, что они встретили призрака. По их словам, во время восхождения на гору перед ними застыл силуэт человек в радужном очертании.
Человек неподвижно стоял на возвышении, а над головой светился нимб. Многие туристы решили, что призрак имеет отношение к божественному явлению, например, указывает на благословление туристов.
Однако позже туристам объяснили, что призрак в тумане – это известный местным жителям Брокенский призрак, пишет «Комсомольская правда». Это всего лишь оптическая иллюзия, которая обусловлена окружающими условиями. Он появляется из-за горного тумана или облачности в направлении, противоположном Солнцу.