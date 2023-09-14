«Великий Волжский путь» стал национальным туристическим маршрутом

Экспертный совет при Минэкономразвития РФ принял решение о присвоении маршруту «Великий Волжский путь» статус национального туристического маршрута.

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Путь, протяженностью порядка 500 километров, пролегает по трём регионам Поволжья — Татарстану, Чувашии и Марий Эл и включает посещение Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, острова-града Свияжск, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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Маршрут проходит по некогда древнему Волжскому торговому пути. Туристы познакомятся с культурными и природными достопримечательностями, этническими традициями и кухнями трёх национальных республик. В рамках экскурсионной программы в навигационный период предусмотрена прогулка по Волге на скоростном теплоходе «Метеор». В путешествие можно будет отправиться уже в следующем году. Его продолжительность составит три дня и две ночи — в зимний период и четыре дня и три ночи — в летний сезон.

«В первый день туристы посетят Казань, во второй — остров-град Свияжск, расположенный в месте слияния трех рек — Волги, Свияги и Щуки, и Чебоксары. В Йошкар-Олу они приедут на третий день. На четвертый день маршрута туристы из Йошкар-Олы вернутся в Казань», — рассказали ГлагоL в госкомитете Татарстана по туризму.

Надо отметить, что маршрут «Великий Волжский путь», получивший статус национального, развивался в рамках одноименного межрегионального проекта, инициированного госкомитетом Татарстана по туризму ещё в 2016 году. Новый уровень позволит регионам, участвующим в этом проекте, более полно раскрыть свой туристский потенциал, а также получить господдержку.

«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион может получить грант на обустройство национального туристического маршрута. В этом году мы поддержали около 180 таких инициатив», - сообщил Алимбек Хидзев, и. о. директора департамента развития туризма Минэкономразвития РФ.

Вместе с проектом «Великий волжский путь» (Татарстан, Чувашия, Марий Эл) статус национальных получили еще маршруты «Горная шория» (Кемеровская область) и «Заполярный калейдоскоп» (Мурманская область). Об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который только что завершился во Владивостоке.

«Горная Шория» показывает быт и культуру малого коренного народа Горной Шории — шорцев. Путешественники смогут посетить Шорский национальный парк и пройти несколько километров на моторных лодках, а также познакомиться с жителями таежного поселка, ведущими традиционный образ жизни.

«Заполярный калейдоскоп» знакомит туристов с историей развития региона, начиная с освоения Кольского Заполярья коренными народами до современности. Маршрут включает посещение атомного ледокола «Ленин», интерактивного музея — выставочного центра «Апатит», а также поездку в Саамскую деревню.

Национальные туристические маршруты входят в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и являются одним из индикаторов его выполнения. Регионы получают возможность продвижения на федеральном уровне благодаря продвижению всего нацпроекта

«Они также получают возможность привлечения дополнительных потоков туристов, потому что один из критериев отбора таких маршрутов — комфортное соотношение цены и качества», - рассказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ, сопредседатель Экспертного совета.