В Анапе, Сочи, Геленджике и Крыму отдых подешевел на 10-20%

С началом учебного года отдых на Черноморском побережье подешевел на 10-15%. В Крыму, где также комфортно отдыхать в бархатный сезон, цены сейчас снизились на 20% и более, заявил телеканалу "360" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин .

"С первых чисел октября стоимость проживания снижается еще больше. Более того, перелеты становятся более свободными и оптимальными", — отметил он.

Потерявший за лето порядка 30% турпотока Крым сейчас вновь набирает обороты, добавил Барзыкин. Это направление остается востребованным у жителей страны, так как там не поднимались цены даже во время туристического бума, а сейчас еще и снизились. Еще одним популярным направлением для отдыха россиян в бархатный сезон является Калининград, хотя вода в Балтийском море прохладная.