Стало известно, пассажиры из какой страны хуже всего ведут себя на борту самолета

Бывшая стюардесса из Чехии Марика Микусова рассказала, какие пассажиры самолета являются самыми шумными. Самые проблемные путешественники, по ее словам, – это британцы.

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«Хотя нам не нравится портить пассажирам веселье, мы должны их успокаивать. Излишне говорить, что иногда такое случается и это может быть некрасиво», – приводит слова стюардессы Daily Mail.

Самые порядочные пассажиры – это немцы. Они знают, как занять свое место, расположить багаж, а полеты с ними почти не доставляют неудобств. Если гражданину ФРГ необходимо пересесть, он самостоятельно договаривается с другими путешественниками, не дожидаясь помощи бортпроводников.