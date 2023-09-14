За шесть месяцев этого года Москву посетили около 10,3 миллиона туристов
За шесть месяцев этого года Москву посетили около 10,3 миллиона путешественников. Это больше 80 процентов туристического потока за весь 2010 год. На протяжении последних 12 лет город развивает индустрию гостеприимства и с каждым годом наращивает основные показатели.
За шесть месяцев 2023-го количество путешественников выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основу туристического потока составили россияне, которые чаще всего приезжали из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Владимирской, Ростовской и Тульской областей.
Кроме того, за первые шесть месяцев 2023 года столица оказалась популярным местом в праздничные дни и длинные выходные. В мае город принял 1,85 миллиона туристов — все вместе они могли бы заполнить более 4,1 тысячи скоростных поездов «Ласточка».