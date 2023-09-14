Рейсы на Хайнань скоро запустят из Владивостока

«Аэрофлот» планирует запустить из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска и Москвы рейсы на остров Хайнань, где находится популярный тропический курорт Санья, сообщает ИА DEITA.RU.

Росавиация уже дала допуск на эти рейсы до семи раз в неделю. Но допуск профильного ведомства не означает, что авиакомпании сразу могут им воспользоваться. Возобновлению полётов на курортный остров КНР мешают, в частности, проблемы с возобновлением безвизового туристического обмена между Россией и Китаем, который официально перезапустили 1 августа, но отлажен он пока плохо. Ожидается, что полёты на Хайнань начнутся уже в этом году.

О планах «Аэрофлота» на расширение географии международных полётов рассказал его генеральный директор Сергей Александровский на вчерашнем брифинге в рамках Восточного экономического форума. Он также заявил, что значительного роста цен на авиабилеты до конца сезона не предвидится, потому что высокий сезон для авиакомпаний закончился, цены стабилизировались. В будущем на стоимость билетов будет влиять только инфляция, если не случится «экстремального роста» других расходов (на топливо, лизинг и т. д.).