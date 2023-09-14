Пассажиры «Аэрофлота» смогут подключаться к интернету на борту

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания может вернуть услугу подключения к интернету на борту для пассажиров. Заявление было сделано им на брифинге в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

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Сообщается, что на форуме «Аэрофлот» подписал соглашение с российской самолетостроительной компанией «Яковлев» о «повышении комфорта пассажиров «Аэрофлота» за счет интеграции в состав воздушных судов бортовых систем развлечения, в том числе систем спутниковой связи».

«Также обсуждаем с российскими провайдерами обеспечение интернетом на борту», — рассказал Александровский.

До этого в «Аэрофлоте» сообщили о планах добавить в винную карту на борту новые марки лучших вин отечественного производства.

Пассажирам в классе «Бизнес», в зависимости от направления полета, будут предлагаться вина, произведенные в Краснодарском крае.