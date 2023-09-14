В "Аэрофлоте" не ожидают роста стоимости авиабилетов в этом году

"Аэрофлот" не ожидает существенного отклонения стоимости авиабилетов до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.

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По его словам, на данный момент цены относительно стабилизировались из-за того, что авиакомпании вышли из высокого сезона. В следующем же году увеличение цен возможно, но в пределах инфляции, добавил он.

Александровский также допустил, что на рост стоимости авиабилетов в 2024 году может повлиять экстремальное увеличение прочих расходов, к примеру, на керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и тому подобное. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов.