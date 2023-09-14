В "Аэрофлоте" не ожидают роста стоимости авиабилетов в этом году

"Аэрофлот" не ожидает существенного отклонения стоимости авиабилетов до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.
По его словам, на данный момент цены относительно стабилизировались из-за того, что авиакомпании вышли из высокого сезона. В следующем же году увеличение цен возможно, но в пределах инфляции, добавил он.
Александровский также допустил, что на рост стоимости авиабилетов в 2024 году может повлиять экстремальное увеличение прочих расходов, к примеру, на керосин, аэропортовые расходы, повышение ставок лизинга и тому подобное. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" завершил процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap на 18 самолетов.
До этого главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предупредил о подорожании билетов в России весной 2024 года. По его словам, компании несут немалые дополнительные расходы из-за периодического закрытия аэропортов московского авиаузла, задержек и отправки рейсов на запасные аэродромы, однако повышения цен в ближайшие месяцы не будет.