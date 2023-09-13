Цены на отдых в Турции упали на 25 %

После завершения летнего туристического сезона цены на отдых в Турции снизились на 10–25 %. Об этом сообщает RTN.

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«Турция – лидер осеннего спроса», – заявили в Coral Travel.

Высокий спрос на отдых в Турции и климатические условия, которые позволяют считать начало сентября в стране еще «летом», обуславливают невысокий размер скидок. В среднем отели снизили цены на 10–25 %.

В компании Tez Tour предполагают, что к концу месяца цены станут еще ниже. При этом конец сентября и начало октября в Турции подходит разным категориям отдыхающих – как семьям, так и пенсионерам и молодым людям.

Сейчас стоимость тура на 8 дней на одного человека при условии размещения в номере на двух человек составляет в среднем 75–80 тысяч рублей. Стоимость туров с размещением в отеле класса люкс начинается от 150 тысяч рублей. При этом более 80 % россиян выбирают отдых именно в пятизвездочных отелях.

По данным «Магазина горящих путевок», неделя отдыха в Турции сейчас стоит 164 тысячи рублей на одного человека, на двоих – 175 тысяч рублей, передает РИА Новости.