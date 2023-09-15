В Индии устанавливают устройства для сканирования всего тела

Управление аэропортов Индии (AAI), как сообщается, получило разрешение от Совета по государственным инвестициям (PIB) на установку устройств с повышенной чувствительностью для сканирования всего тела в четырех аэропортах, что позволит ускорить процесс прохождения досмотра и исключить ошибки.
Сканеры будут установлены в четырех аэропортах страны, включая Калькутту, Ченнаи, Пуну и Гоа, сообщает агентство ANI со ссылкой на официальные источники.
Ожидается, что этот шаг позволит сократить среднее время досмотра пассажиров до 15 секунд с нынешних 30 секунд.
В июле центральное правительство объявило тендер на закупку 131 сканера, сканирующего все тело, и 600 новых сканеров для досмотра ручного багажа в аэропортах, находящихся в ведении Управления аэропортов Индии, по цене более 10 миллионов рупий (120 тысяч долларов США). Однако впоследствии это предложение было отозвано, поскольку требовалось разрешение PIB.
«Поскольку предложение требовало одобрения PIB, оно было пересмотрено, и теперь устройства, сканирующие все тело, будут установлены в четырех аэропортах. Тринадцать сканеров – в Калькутте, двенадцать – в Ченнаи, восемь – в Гоа и пять – в Пуне», – сообщил источник.