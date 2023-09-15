В Индии устанавливают устройства для сканирования всего тела

Управление аэропортов Индии (AAI), как сообщается, получило разрешение от Совета по государственным инвестициям (PIB) на установку устройств с повышенной чувствительностью для сканирования всего тела в четырех аэропортах, что позволит ускорить процесс прохождения досмотра и исключить ошибки.

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Сканеры будут установлены в четырех аэропортах страны, включая Калькутту, Ченнаи, Пуну и Гоа, сообщает агентство ANI со ссылкой на официальные источники.

Ожидается, что этот шаг позволит сократить среднее время досмотра пассажиров до 15 секунд с нынешних 30 секунд.

В июле центральное правительство объявило тендер на закупку 131 сканера, сканирующего все тело, и 600 новых сканеров для досмотра ручного багажа в аэропортах, находящихся в ведении Управления аэропортов Индии, по цене более 10 миллионов рупий (120 тысяч долларов США). Однако впоследствии это предложение было отозвано, поскольку требовалось разрешение PIB.