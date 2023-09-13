Очевидец заявил, что акула напала на человека в Египте
Акула напала на человека в Египте. Об этом очевидец Сергей сообщил Москве 24.
Он уточнил, что инцидент произошел на курорте Даха, который расположен на востоке Синайского полуострова, на берегу Акабского залива Красного моря, в 100 километрах к северу от Шарм-эль-Шейха.
По его данным, акула укусила женщину за руку, после чего пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии. Мужчина поделился, что сначала увидел, как персонал отеля выносит женщину на руках, ран видно не было.
"Позже мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с лагуны с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего просто прогнали", – заключил очевидец.